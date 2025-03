"Vlahović je imao jedan jedini šut u prvom delu. To nije ni bila šansa. Pavlović je prošao, odigrao, ali moram da kažem da je prvih 45 minuta tako loše izgledalo sa naše strane da je to jad i čemer. Ovde smo sedeli i pričali, gledali, ne mogu da shvatim da je ovo selekcija koja igra četiri godine zajedno. Oni su četiri godine zajedno", rekao Bogdanović.

"Da li je ovo sistem? Lično mislim i govorio sam da mi ne možemo da igramo ovaj sistem koji igramo. Ovo je prevaziđeno i provaljeno, to se vidi danas. Austrija je dobra, simpatična selekcija, igraju se sa nama fudbala, hoće da uđu u gol, opušteni su, a nemoguće je da igrate kod kuće u srcu Srbije i ne možete da iznesete loptu od svog do protivničkog šesnaesterca kroz igru. Umesto da lukić sa brojem 'deset' deli lopte kao što mu je selektor delio lopte nekad, nama Rajković postade najvažniji zbog dugih lopti", rekao je Bogdanović i dodao:

"Ova igra koju mi igramo se uličnim rečnikom kaže 'ziherica' - izađem, upišem naslov za reprezentaciju i gledam da ne budem u kadru. Vratim je igraču do sebe... Pa, sine, uzmi je pa okreni, gol ti je na drugoj strani. To je ta ziheraška igra 'nema me u kadru, ne grešim ništa, igram prvom do sebe'", kazao je Bogdanović.