Kako je odigrao dve utakmice protiv Austrije deluje da je zacementirao mesto desnog štopera za kvalifikacije za SP. Uvek na pravom mestu i u pravo vreme. Bez komplikovanja i preteranog razmišljanja, baš kako treba, zrelo i odgovorno. Na visini zadatka u prvih 45 minuta, a onda još jedan nivo više, u direktnom duelu protiv snažnog Arnautovića, gde je dobio sve duele i to ne na snagu, već na suvu inteligenciju i "čitanje". Kapa dole za još jednu partiju bez greške u dresu Srbije.

Gudelj Nemanja 6 Imao je jasan zadatak u prvih 45 minuta, da unese čvrstinu u vezni red Srbije i tako pomogne Lukiću i Maksimoviću. Time su Orlovi jasno odgovorili snažnim Austrijancima na njihovu pas igru. Nije imao snage za ceo meč, ali i to je bilo jasno, jer ga je selektor Stojković taktički maksimalno iskoristio. Svoj posao odradio je bez greške, jesu Austrijanci imali potez, ali bilo je to jalovo, bili su umrtvljeni, pošto nisu stvorili nijednu gol šansu.

Terzić Aleksa 6

Trebalo je da bude iznenađenje za Austrijance, međutim njegova uloga svedena je isključivo na defanzivu u prvom poluvremenu. I on je žrtvovan taktički, da pojede prvih 45 minuta, zatvori prilaz golu i spreči atake Austrijanaca po levoj strani. Nema šta da mu se zameri, odradio je svoj posao do maksimuma, kao selektorov vojnik do maksimuma. Njegove trkačke sposobnosti nisu bile nikada upitne, što je još jednom potvrdio.