“Dušan Vlahović je jedan od najboljih evropskih napadača! Uvek to govorim i tokom razgovora sa italijanskim medijima. Zašto mu se uloga promenila i zašto je minutaža smanjena? Definitvno je to pitanje za klupsko rukovodstvo i doskorašnjeg trenera Tijaga Motu. Dušan je neumorni ratnik. Sigurno je da zaslužuje prostor. Do njega je da li će promeniti tim ili ne, ali siguran sam da će svuda dokazati kakav je igrač”, istakao je proslavljeni as Olimpijakosa, Juventusa i Real Sosijedada, te nastavio na istu temu: