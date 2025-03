- Pitam se kako ide ovoj ekonomiji. U građevinarstvu smo nula. Videli ste da se u Bukureštu u četiri godine ništa nije izgradilo. To nije moj problem. Stadion će biti natkriven uz kapacitet od 10.000 mesta. Tako da se uklapa u proračun koji mi je fondacija dala, a to je 50.000.000 evra. Imam toliko novca i mogu da napravim stadion. Nekako bi i Vlada i lokalna uprava trebalo da razmišljaju da, ako ovako nešto radite, ne radite da to nosite kući - rekao je Cirijak.

Puno pomogao Breni

- Rođendan je proslavio naš kum Jon Cirijak. Ako me pitate da li ima neko koga u životu toliko volim i da poštujem, to je on, taj čovek mi je puno pomogao. On je bio sportski menadžer, a divan je osećaj biti pored jedne takve ljudske veličine. Ima 80 godina i veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi iz čitavog sveta je privilegija, bilo je veoma emotivno - rekla je tada Brena.