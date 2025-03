Njegovo ime na spisku selektora Dragana Stojkovića bilo je veliko iznenađenje. Gotovo da niko nije verovao u ovog momka, ali jeste Piksi i time je pokazao da je trener koji ume da oseti igrača, psihološki i pedagoški ga spremi za utakmice. Stefan Mitrović letos je iz Verone došao u Belgiju, u ekipu Levena kako bi igrao. I nije pogrešio. Prija mu prvenstvo Belgije, a za svoj klub upisao je 20 utakmica u svim takmičenjima, dao dva gola i upisao jednu asistenciju. To nije promaklo Draganu Stojkoviću i Stevanu Stojanoviću .

A, Stefan Mitrović znao je na pravi način da vrati poverenje. U prvoj utakmici u Austriji bio je osveženje po levoj strani, kada je zamenio Veljka Birmančevića . U drugom meču, na Marakani nad njim je napravljen faul posle kojeg je Austrija ostala sa desetoricom igrača. Plus, pravio je dar-mar po levoj strani i prava je šteta što jednu priliku "jedan na jedan" nije krunisao golom. Neverovatna brzina i nepredvidiv dribling krase ovog mladića. Kao munja je. Treba reći da je njegova brzina 36 kilometara na sat. Za poređenje Kilijan Mbape trči 38 km/h.

Valja pomenuti da je Stefan Mitrović debitovao za Srbiju baš kod Dragana Stojkovića Piksija. Bilo je to u Ligi nacija 24. septembra 2022. protiv Švedske (4:1) kada je zamenio Dušana Tadića u 84. minutu. Otada je upisao šest utakmica za Orlove. A, da nije bilo vizije Dragana Stojkovića, Stefan Mitrović je lako mogao da zaigra za Kanadu, državu u kojoj je odrastao i zaljubio se u fudbal i gde je bio u sastavu mlade selekcije. Ozbiljni su bili Kanađani, nudili kule i gradove, međutim odlučilo je srce i vaspitanje roditelja, pa Mitrović i nije imao veliku dilemu. I ono što se ne sme zaboraviti, savet iz Crvene zvezde, što je Mitrović nekoliko puta i isticao .

- Stvarno nisam očekivao poziv za reprezentaciju Srbije. Sve mi je došlo brzo. Potpis za Zvezdu, potom pozivi za selekcije Srbije i Kanade. Bila je to baš velika odluka. Prelomilo je to što mi je Srbija dala šansu da postanem profesionalni fudbaler. Još kada Piksi pozove to ne sme da se odbije - otkrio je pre dve godine Mitrović i istakao koliko mu je u svemu pomogla Crvena zvezda: