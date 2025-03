- Mi smo stalno bili zajedno - trening, ručak, trening, večera. On je kum mom detetu. Po mojim računima, prevara je trajala više od godinu i po dana. Imao sam sumnje, ali tada nisam hteo da istražujem - imao sam dugove, bio povređen, nije se znalo hoću li uopšte igrati fudbal. Da nisam nastavio da igram, ne bih mogao da vratim novac za tri života.

- Nije imalo smisla da istražujem, ali Keseruova žena je saznala i pozvala me. Ja sam ipak odlučio da im oboma oprostim. S druge strane, bilo bi čudno da smo prestali da razgovaramo i viđamo se, to bi se saznalo. Pozvao sam ih i rekao da im opraštam, ali sam hteo da razgovaram s njima. Ja sam principijelan, ili opraštaš ili ne... Samo jednom sam se vraćao na to u razgovorima s njom.