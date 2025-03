- Kada igraju bratski Partizan i CSKA to je sasvim posebna atmosfera. Navijači se druže, zajedno pevaju pesme i to je nešto neprocenjivo. Najvažnije je da ne gubimo veru i to prijateljstvo koje postoji među nama, mnogo je faktora u životu koji mogu da to otežaju, ali, kao što svi znate, srpski i ruski narod su bratski, a navijački pokreti to bratstvo čine još lepšim i jačim na radost svih nas - rekao je Igor Akinfejev za Partizanov Jutjub kanal.