"To nije najbolja situacija za njih. Fudbaleri su igrali za reprezentacije i to je loše. Sada moramo da igramo protiv Osasune i moramo da pričamo o tome da li je pravo vreme. Nisam zadovoljan. U nekim drugim ligama se to radi drugačije. To ne mogu da promenim, ali to je moje mišljenje", naveo je Flik.