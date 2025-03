Imala je Vojvodina prednost od 2:0 do 37. minuta, a da je tako ostalo na poluvremenu, sve bi bilo drugačije, bar tako misli trener Novosađana Miroslav Tanjga .

- Moram da priznam da je ovo bila jedna dosta čudna utakmica. Vodili smo 2:0 i onda smo pred kraj poluvremena krenuli da damo i teći gol. Mislim, ne razumem... To je jedna od prvih naših grešaka, hajde da tako kažem, koje su odlučile ovu utakmicu. Da smo otišli na odmor sa 2:0 mislim da bi se drugačije odvijala utakmica.

- U drugom poluvremenu... Ja još nisam ni čuo ni video da se na terenu u jednom poluvremenu povredi pet igrača, mojih pet igača, znači to je toliko uticalo na rezultat i na čitav tok utakmice da je to jednostavno... Ne znam šta bih rekao... Plus crveni karton. Jednostavno u ovom trenutku mislim da mi nismo mogli više - zaključio je Tanjga!