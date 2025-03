Bio sam pozvan od strane PR službe RK Partizan, a na ulazu mene i mog saigrača sačekala je predstavnica RK, kako bi nas sprovela u ložu. Šta se dalje dešavalo i kako se policija ophodila prema meni, može se videti iz dostupnih snimaka. Posebno ukazujem i na to da nije došlo do "pada na pod" u pokušaju da me zaustave pri ulasku na tribinu, već su me pripadnici MUP-a upotrebom sile oborili na pod.