- Teško je pomiriti se sa posledicama. Uvek je loše izgubiti utakmicu od ovako velikog značaja. Tim je dao sve, ali danas jednostavno nije moglo bolje. Moramo da nastavimo da se borimo. Počeli smo prilično dobro. Rano smo stigli do vođstva, ali izgubili smo koncentraciju u dva navrata. To je nedopustivo na ovom nivou. Olako smo primili dva gola do poluvremena. Pokušavali smo u nastavku, ali prosto nije išlo - rekao je posle utakmice Nemanja Gudelj.