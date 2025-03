- Anćeloti je uradio sjajan posao u dva razdoblja u Real Madridu. On je trener koji je osvojio najviše titula i mislim da ga niko neće nadmašiti, jer fudbal ide u smeru gde je svakim danom sve manje strpljenja s trenerima i igračima. Niko neće imati tako dugu karijeru da bi ga mogao nadmašiti po osvojenim trofejima. Mislim da bi, bez obzira na to kako završi ova sezona, Ančeloti trebalo da napusti Real Madrid. Florentino Perez bi trebalo da donese odluku da traži drugo rešenje, a ako to može biti Ćavi Alonso, on bi trebao da je opcija broj jedan - rekao je Mijatović.