"U svlačionici su bili Zlatan Ibrahimović, Žulio Cezar i Luis Figo. Jednog dana Ibra je došao i rekao kako je on gazda jer zarađuje najviše novca. Nakon toga naišao je Figo i samo ga je pogledao krajičkom oka, nije progovorio ni reč. Ibra je odmah znao šta to znači i odgovorio je kako Figo ima malo više novca od njega, ali da će ga on prestići za nekoliko godina. Bilo je to neverovatno iskustvo", rekao je Himenez u razgovoru za portugalski "Rekord".