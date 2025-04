- Smanjenje Superlige na 12 klubova apsolutno je na mestu. Složio bih se i sa modelom od dve grupe Prve lige sa po 12 ili deset klubova. Od Beograda do severa jedna liga, niže druga grupa. Predlog gospodina Branka Radujka zaslužuje podršku. Smanjili bi se troškovi, kvalitet igrača i trenera došao bi do izražaja. O problemima trenera niko ne priča, pet-šest njih vrte se po klubovima.

- Nisam se udubljivao u tu tematiku, jer na to ne mogu da utičem. Moj fokus je bio na takmičarskom ritmu i onome što je ispred nas, a treće, ako treba da se izjasnim, iako nisam ni gledao plan, moje je mišljenje da nama nije problem broj klubova, to nije ključna stvar, već odnosi i relacije unutar tog takmičenja i to treba da popravimo kako treba, a da li je 20, 18, 16, 12, to je manje bitno - rekao je Blagojević.