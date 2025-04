"Kao i svaka prethodna, i ova utakmica će biti zahtevna. Ekipa iz samog vrha tabele, ima svoje ambicije za borbu za Evropu, i najiskrenije im želim da u tome uspeju. Prošle sezone su bili najveće iznenađenje prvenstva, ove godine to nisu, to im je postalo normalno. To govori o kvalitetu onoga što rade, kvalitetu kluba, ekipe, kontinuitetu rada trenera. Sve im je to dalo ponovljeni uspeh. Očekujem napornu, tešku i zahtevnu utakmicu, u kojoj ćemo imati zadatak da se psihološki vratimo, da pokažemo kvalitet i da osvojimo bodove", naveo je Blagojević na konferenciji za novinare.