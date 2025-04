On je u razgovoru za Kurir poručio da su nakon smrti čuvenog gazde Vojvodine Ratka Butorovića u klubu uspeli da zadrže kontrolu.

Osvrnuo se na tvrdnju Nikolića da su on i igrači, tokom njegovog boravka u klubu (od jula 2013. do decembra 2013. godine) primili "možda pola jedne plate".

- Nije tačno da nije dobio nijednu platu ili pola plate, kako se već seća... Sve do jedne plate mu je isplaćeno što je proverljivo u klubu i dan danas. Određene utakmice smo premirali igrače i isplaćivali ih odmah po završetku, kao što je bila utakmica protiv Partizana, Odmah posle utakmice smo igračima i trenerima dali 20.000 evra.

Nikolić je pomenuo podele u klubu nakon smrti Butorovića, a Čabrić poručuje da je aktuelni trener moskovskog CSKA kriv za to jer je pregovarao sa Partizanom dok je radio u Novom Sadu.

- O podeli u klubu o kojoj govori, to je napravio on, jer je, dok je bio trener Vojvodine, u situaciji kada smo bili prvi na tabeli, za vreme prve reprezentativne pauze otišao kod Dragana Đurića u prostorije njegove firme da pregovara o dolasku u Partizan. To sam ja saznao slučajno, putem radnika na kapiji Veterinarskog zavoda koji je moj poznanik. Posedovao sam fotografije njegovog ulaska i knjige u kojoj piše da u 10:05 ide kod Dragana Đurića.