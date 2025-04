"Čestitam svojim igračima. Sa Bajernom smo igrali egal, i pokazali odlučnost i hrabrost. To je vrhunski rezultat koji nas čini srećnim. Brojke Bajerna su neverovatne, tako da smo uradili nešto važno. Međutim, moramo da nadogradimo ovaj učinak pred našim navijačima za sedam dana", naveo je Inzagi, a preneo sajt italijanskog kluba.

"Ako tim zasluži da se branimo u niskom bloku, to možemo da radimo isto. U momentima kad smo morali da se branimo tako, to smo uradili jako dobro. Ako oni imaju uspeh sa posedom lopte, morate biti organizovani i raditi ka svom momentu. Oni su dobar tim, umeju to da rade, u prvih pola sata i u drugom poluvremenu smo mislili da možemo da damo više golova, ali je ovo i dalje šansa da pobedimo u Milanu", kazao je Kompani.