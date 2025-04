"Izuzetno sam ponosan na rekord. Kada se setim svih tih trofeja, svega što smo postigli zajedno, veoma je teško sve to opisati rečima. Biti najtrofejniji igrač Crvene zvezde u istoriji je ogromna čas i velika odgovornost. Svaki pehar nosi sa sobom mnogo truda i žrtve, ali verujte mi, svaki put kada uzmem trofej u ruke, to je kao da ponovo proživim sve lepe trenutke kroz koje smo prošli da bismo došli do njega sa svojim saigračima i navijačima", rekao je Rodić za "Telegraf".