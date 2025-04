"Bilo je to manje-više očekivanje koje sam imao pre utakmice. Možda nema mnogo razlike između 2:1 i 3:1. Igraćemo naredne sedmice kod kuće i to će biti ogroman izazov za nas, ali osećaćemo se jaki sa našim navijačima na Vila Parku", rekao je Emeri, preneo je Skaj.

"Bilo je teško, oni su zaista dobar tim koji je dobro organizovan. Znali smo da će biti borba i malo kvaliteta od njih i par grešaka koji su mogle da spreče golove, ali to je fudbal. Imamo revanš da to preokrenemo, napašćemo ih svime što imamo kako bismo pobedili u dvomeču. Videćemo gde će nas to odvesti", naveo je on.