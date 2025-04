Utakmica je na programu u subotu od 16 časova.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u subotu od 16 časova na Marakani igraju 176. večiti derbi, a očekivanja pred ovaj meč izneo je šef stručnog štaba crno-belih Srđan Blagojević.

- Presek stanja, trenutna situacija je sledeća. Pozitivne stvari, osećanja posle utakmice u Kragujevcu, gde smo pokazali karakter, da ne dozvolimo da se posle traumatičnog ispadanja iz Kupa produbi situacija. Svi su pokazali karakter, sproveli zamisli koje smo kao stručni štab imali. Pobedili smo taj meč, što je pozitivna stvar i bodovnu razliku između nas i trećeplasirane ekipe smo povećali na 17 bodova. To nas dovodi do obezbeđivanja skoro i teoretski te druge pozicije. Negativno, moram da se osvrnem na tešku povredu Zubairua, želim ovim putem da mu poželim brz oporavak, to će nam biti problem za naredne utakmice. Još smo pod utiskom svega toga - rekao je Blagojević, pa dodao:

- Nepostojanje takmičarskog značaja ove utakmice, iako derbi navodi da obe ekipe moraju da se zalažu. Nisam siguran kakvo će da bude interesovanje, voleo bih da bude baš kao na prošlom derbiju. Okolnosti su takve. Sve to gledam negativno, ali sve su to činjenice koje postoje. Mi ćemo ući u derbi sa istim ambicijama kao i svaki put, bez ozbira na probleme koje imamo. Ništa se nije mnogo promenilo. Zvezda je favorit kao na prošlom derbiju pre dva i po meseca. Nema velikih promena.

Osvrnuo se i na činjenicu da meč nema rezultatski značaj.

- Derbi je derbi. Ne može da se kaže da će neka od dve ekipe ući opušteno, ne uzimajući za ozbiljno ovu utakmicu, to se neće desiti. Mi ćemo se potruditi maksimalno. Možda nema te tenzije, kao kada bi to bilo takmičarski, od strane javnosti i klubova. Mi nemamo nimalo sumnje da će biti dobra, takmičarska utakmica.

Zatim je govorio i o problemima Crvene zvezde sa defanzivom.

- Verovatno im fale neke pozicije, pogotovo u centralnim odbrambenim. Imaju jako veliki izbor igrača, pojedinaca, sigurno će biti maksimalno motivisani, ko god da igra u Zvezdi u ovom momentu, donosi kvalitet, ne verujem da će se to preterano odraziti.

Govorio je Blagojević i o pristupu, kao i koliko bi eventualna pobeda u derbiju značila njemu na ličnom nivou.

- Kako ćemo pristupiti, kako ćemo pokušati, to ćete moći da vidite sutra na meču. Da li će biti uspešno ili ne, i to ćemo videti. Mi smo tada odabrali način, koji je bio iznenađenje za mnoge, da li će biti sutra tako, ne bih ulazio u to. Analizirali smo taj meč, koristili smo to za pripremu. Ne bih ulazio u taktičke detalje, i oni su imali neke promene, nije isključeno da bude tako i sutra. Pokušaćemo da pariramo sutra. Iluzorno je pričati, svaka pobeda protiv Zvezde, u kom god klubu da radim je jako inspirativna i mnogo bi mi značila. Mislim da je to sada najmanje bitno, mislim da bi pobeda podsticajno uticala na igrače.

Istakao je i kako smatra da je ekipa napravila pomak u igri od njegovog dolaska.

- Da li je ovo realnost, manje ili više nego što smo očekivali, to je pitanje za ozbiljnu analizu i diskusiju i sa pozicije sadašnje je jako teško to proceniti. Ja ću da ponovim da je Partizan u ovoj situaciji već neki period i da se ne borimo samo ono na terenu, nego i asistencije i organizaciju. Ambicija je da Partizan uvek bude na vrhu, ali sada smo na drugoj poziciji. Konkretno, što se tiče ovog perioda, mogli smo i morali bolje da prođemo na nekim utakmicama, objektivno gde smo pokazivali neke slabije partije smo i pobeđivali. Sve se to izniveliše, u principu smo zadovoljni, kada smo krenuli da radimo, počeli smo da radimo sa +8 u odnosu na trećeplasiranog i sada smo na +17. Kada smo kretali da radimo, bilo je dosta sumnje, igrači su uspeli da dođu do toga da na sedam kola do kraja imamo +17 i da nam fale samo 3-4 boda da obezbedimo to mesto, što je možda bilo nezamislivo kada smo kretali. Ovo je već samo po sebi uspeh, ali u takvoj situaciji kada imamo obezbeđeno drugo mesto, ne smemo da se opuštamo, nego da privedemo sezonu kako želimo, da se ne oseti nedostatak motivacije i da mi u stručnom štabu to prenesemo na fudbalere, da stanje na tabeli, raspoloženje i sve treba da se drži principa ekipe.

Rekao je i kako veruje u svoje igrače i pored toga što je svima jasno da je Zvezda favorit.

- Iluzorno je pričati o Zvezdi, oni su favoriti, imaju najbolji napad, mnogo bodova ispred, stabilniju situaciju, okolnosti su takve, sve ovo što se dešava je da ima moć u svakom mogućem obliku u odnosu na Partizan. Oni su favorit, ali smo se mi pokazali da smo dostojni derbija, bili smo dobri na prošloj utakmici. Bez obzira što pričam da je Zvezda favorit, ja apsolutno verujem u svoju ekipu, šta radimo i zadatak će nam biti takav da izađemo sa stavom i da dođemo do pozitivnog ishoda.

Smatra Blagojević i da na derbiju neće biti previše navijača...

- Verovatno neće biti mnogo publike, ali da neko igra derbi i da kaže da nema motiva, neće sigurno biti tako...

Za kraj, pričao je trener Partizana i o mladim igračima koji dobijaju sve više šansi u crno-belom dresu.

- Mi smo i do sada pružali šanse mladima, to nisu dva ili tri, nego šest-sedam, na prošlom meču je počelo pet bonus, tu je bio i Vukotić kao šesti sa crnogorskim državljanstvom i tri mlade izmene. Moramo da obratimo pažnju na njih, ali i da gledamo na balans, da vodimo računa da zadovoljimo takmičarske ambicije. Imamo dosta karakterno kvalitetnih igrača koji pomažu igračima, pružaju im podršku u razvoju koji je ispred njih i što oni koriste u ovom trenutku - zaključio je on.

