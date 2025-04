Brđani će morati da se priviknu na novu realnost, a ona je nastup u plej-autu. I to sa novim-starim šefom struke, s obzirom na to da je posle poraza od IMT-a Marko Savić podneo neopozivu ostavku, a da je na klupu belo-crnih seo Milan Lešnjak .

– Sada smo u sasvim drugoj poziciji u odnosu na ono što smo želeli na početku sezone. Ali, tako je kako je, moramo da se okrenemo novim izazovima i da privedemo sezonu kraju na najbolji mogući način. Pred nama je sedam zahtevnih utakmica, znamo da nam neće biti lako. Moraćemo da se grupišemo, da izguramo ovo do kraja. Ali, za sada razmišljamo samo o prvom narednom protivniku – kazao je Lešnjak.

– Smatram da je Radnički izuzetno kvalitetan rival. Uostalom, Nišlije su nas ne tako davno eliminisale iz Kupa Srbije, i to na utakmici na kojoj smo bili domaćini, doduše na stadionu Voždovca. To nam je sasvim dovoljna opomena da rivala moramo ozbiljno da shvatimo i da u utakmicu uđemo maksimalno, od starta pa do poslednjeg sudijskog zvižduka – kazao je Lešnjak, koji je potom nastavio: