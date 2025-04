"U prošlom meču bili su bolji u prvom poluvremenu, ali smo mi u nastavku postigli pogodak i činilo se da držimo stvari pod kontrolom. Ipak, zbog manjka koncentracije primili smo dva nesrećna gola i nismo uspeli da se vratimo u igru. Ne smemo dozvoliti da se to ponovi u nedelju, jer nas čeka teška i izazovna utakmica. Novi Pazar je dobra, organizovana ekipa sa nekoliko izuzetnih individualaca i ključno će biti da ostanemo fokusirani, da ne primimo gol, a verujem da ćemo u napadu uspeti da dođemo do pogotka", naveo je defanzivac TSC-a.

"To je pozitivan niz, a nama u odbrani je izuzetno važno da ne primamo golove. Znamo da smo u napadu veoma kvalitetni i da konstantno stvaramo šanse i ako budemo defanzivno čvrsti u nedelju, to će biti veliki plus, ne samo za odbrambenu liniju, već za celu ekipu", izjavio je Capan.