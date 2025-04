Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izneo utiske posle 176. Večitog derbija

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 2:1 (0:1) u 31. kolu Super lige Srbije.

Trener crveno-belih Vladan Milojević je burno proslavio pobedu svog tima, delovalo je da je ljut na arbitre zbog određenih odluka, ali je na kraju sumirao sve utiske.

Prvo pitanje bilo je oko VAR-a i kako je doživeo te momente.

- Dobro, to je sve fudbal. Kao prvo, dobro veče svima. To je fudbal, znate kako, puno adrenalina. U svakom slučaju imate dva osećaja, jedan je kad postignete gol i VAR ga poništi, a drugi kad ga očekujte i VAR ga prizna. Rekao sam i pre konferencije, pre utakmice, jedna je priča da pričamo pre derbija, a ovo je sve za analitičare da li je ruka, kad je ruka. Sigurno kad date dva gola u derbiju, a VAR poništi, dosta igra psihologija kod igrača. Sve u svemu je tako, kako je.

Uglavnom ne govorite o suđenju, niste bili zadovoljni sudijskim odlukama?

- Pa dobro, ja sam rekao dosta nekih situacija koje je bilo kritično, što se tiče samih tih nekih, kao i kod prvog derbija, bilo je situacija van akcije. Ako se lopta dolazi na drugoj strani, pogotovo oko Šerifa. Spremali smo se, znali smo da će biti isto. Sigurno u svakom slučaju, to je bilo zbog toga. Ništa više.

Kako bi ocenili derbi i da li je ovo najdraža pobeda protiv Partizana?

- Svaka pobeda protiv Partizana je najdraža, od danas do sledeće jeste najdraža. S obzirom na to da je izvojevana na način koji, mi smo u toku ove nedelje imali problema, danas smo imali igrače koji su tek počeli da treniraju. Kanga jedan trening, Elšnik nije trenirao, virus ušao u svlačionicu. Anan po temperaturom, Velja Milosavljević je prvi kompletan odradio posle povrede. Imamo problem, Mića Ivanić je bio na klupi zbog psihološkog dela. To su sve stvari koje kad igrate ovakve utakmice i protiv Partizana večiti derbi, značajne bez obzira. Kako god igrate derbi, derbi je derbi. Čak i Partizan, njima nije značilo, ali su se borili. Žele da pobede večitog protivnika. Mogu da kažem da smo pokazali karakter. Ja sam rekao da kad gubite i imate rezultat, imate 45 minuta nije lako, jer Partizan, rekao sam i pre. Jako i dobro organizovano se brani, usko. Mnogo disciplinovano, to je razlika Partizana što je bilo do sada. Svi se igrači i bore, videli ste u prošlom derbiju. Igrali su sa 5-4-1, vratili su se. Nemoguće da igramo na našem terenu i da ne možemo da dopustimo da bude tako nešto. Jako je teško da u derbijima preokrenete rezultat i zato sam ponosan na igrače.

Komentar na odziv publike?

Ne mogu ja da komentarišem, sigurno zbog bodovne sitaucije na tabeli nije bilo više publike. Opet sa druge strane, što se tiče navijača, bodrili su i čulo se sa tribina. Znate kako, pričali smo o tome, trudimo se da idemo na pobedu u svakoj utakmici. Videli ste danas, drugo poluvreme smo stiskali sve vreme i jako je teško izdržati takav pritisak i da ne padne koncentracija. Vrlo brzo smo okrenuli za 3-4 minuta utakmice i to me čini još zadovoljnijim, imali smo minus u Novom Sadu i okrenuli smo. Ne volim to tako, ali fudbal je takav. Kad povučemo crtu, zasluženo smo pobedili.

Zvezda napravila tri faula..?

- Ja bih se složio s tim apsolutno. U samoj nekoj pripremi utakmice, sad da kažemo, manjak ili je ličilo, to smo apostrofirali i analizirali, isto kao i prošli derbi koji smo igrali 3:3, ali hajde. Da me pitate zašto, uzećemo da je bodovna razlika i kod igrača ima malo toga. Nismo energetski bili dobri danas, iz razloga za ono što smo trebali da radimo, nama Rade Krunić je jako bitan igrač u sredini terena. Mirko Ivanić isto, morali smo da pretumbamo, zato da smo radili drugu formaciju, imali bi problem neke druge vrste, pa hajde da kažemo, možda nismo imali ni izbalansirani deo tima. Opet sa druge strane, Partizan se vešto branio, jako organizovano. Pretio na kontre... Iskren da budem, sem tog gola da li su imali udarac na gol. Jako je teško igrati na kontre, brzi Kalulu, Vukotić, Milošević isto. Morate da vodite računa i što se toga tiče.

Posebno je pohvalio Andriju Maksimovića koji je bio svuda na terenu.

- Andrija je plemenit igrač, ono što će biti u njegovoj karijeri je da će biti igrač koji može da igra na različitim pozicijama, ali ako ćete da znate. Krenuo je na poziciji desnog krila, a završio je da igra iza špica, a do gola je igrao zadnjeg veznog sa Elšnikom. Lako je kad gledate utakmicu, ali same dileme koje imamo i sa igračima i problemima koje imamo, ne vidim Radeta Krunića kao štopera. Ali zbog cele situacije on to mora da igra. Što se tiče Andrije sigurno, njegova pozicija je iza špica u centrali, da može to da ponudi. Nažalost, uz nedostatak drugih igrača moramo da igramo. Danas je bio bonus, zajedno sa Veljkom Milosavljevićem.

Otkrio je da je Katai prepustio penal mlađem saigraču.

- Jeste, Sale je uz dogovor sa mnom, pokazao je koliko je veliki. To je veličina igrača, kapitena, Sale je izabran da šutira, dao je Andriji i nismo ni sumnjali. Ima jako dobre udarce po lopti, nismo sumnjali, a opet sa druge strane je naše dete poniklo, on je najmlađi strelac u derbijima. To nisi pogledao, evo, ja ću ti reći. Darjane, veliki kiks. To je još jedan podatak, sve čestitke Saletu i svim igračima.

Da li je ovaj meč ponudio odgovore za sledeću sezonu?

- Iskusan sam, imam godina u fudbalu. Ne mislite da će jedna utakmica doneti da li imam odgovore ili ne. Ja imam odgovore odavno.

O arbitru?