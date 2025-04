Nakon igračke karijere počeo je da radi kao trener. Trenirao je francuski Kan i Evijan, turski Istanbulspor i klubove u Saudijskoj Arabiji, da bi 2009. preuzeo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja se pod njegovim vođstvom prvi put u istoriji plasirala na neko veliko takmičenje, i to Svetsko prvenstvo u Brazilu 2014. Ipak, u novembru 2014, zbog loših rezultata reprezentacije na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016, smenjen je s funkcije selektora.

Bogdan Tanjević: Na osnovu mog fudbalskog znanja, mogu reći da je Safet Sušić Pape bio jedan od najtalentovanijih igrača na svetu. Sećam se, na primer, kada je na nekoliko utakmica reprezentacije tadašnje Jugoslavije postigao po tri gola. Njegov talenat se, zapravo, video na kilometar. I njegov brat Sead bio je takođe izrazito talentovan fudbaler, ali je Safet za razliku od njega imao veću neophodnu samokontrolu. Safet Sušić je, jednostavno rečeno, vanserijski, veliki fudbalski as.

Aleksandar Ristić: Mislim da se u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, nakon Asima Ferhatovića, nije rodio tako talentovan fudbaler kakav je Safet. Izuzetan igrač, ali i ljudska veličina, koji je svojom tehnikom i izrazito izraženom individualnošću obogatio svaki tim u kojem je ikada nastupao. On je rođen sa nečim čudesnim u sebi, to je u njemu bilo urođeno i to ga je i činilo velikim.