Ovaj put je, nakon utakmice Zagrepčana, pomenuo ratnog zločinca, a jasno je da to može da bude problematično bez obzira na to kakav je kontekst u pitanju.

- Po meni je to za crveni. Nije dovoljan uslov samo da je zadnji igrač nego i da napadač mora da ima loptu pod kontrolom, a Kanga to definitivno ima. Moram da naglasim da su sudije tu manje stroge u poslednje dve godine jer su dobili takvo uputstvo. U moje vreme bi ovo sigurno bio crveni. Nema mogućnosti da neki drugi defanzivac Osijeka spreči napadača Dinama da sam dođe pred golmana. Utiska sam da je to crveni karton, ali zanima me šta misli komisija po tom pitanju - rekao je Skomina.