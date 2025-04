"U Hrvatskoj su mi se dogodile stvari o kojima nisam smeo da pričam ni svojim roditeljima. Nisam imao pravi stan. Jednom me je saigrač pitao može li da dođe kod mene. Odbio sam ga jer me je bilo sramota gde stanujem. Pratio me je i kada je video gde sam sve mu je bilo jasno. Živeo sam iznad autosalona, a u stanu nisam imao ni krevet, samo tuš. Tada mi je rekao da mogu da se preselim kod njega" prisetio se David.