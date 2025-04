Najbolji srpski golman ne brani za reprezentaciju! Da, to je istina. I trebalo bi da se promeni. Ako mislimo dobro sebi.

Međutim, treba konstatovati neke činjenice i argumente koje vidi cela fudbalska Evropa i svet. Srbija ima Mileta Svilara, ali ga ne koristi. Zašto? Upitaće se svako kojem je stalo do srpske fudbalske reprezentacije. Krivica i odgovornost leže na obe strane, kako do golmana i njegovog bunta, ali i do struke koja je mogla da pokaže više smisla za diplomatiju i smirenje. Posebno kada je u pitanju interes nacionalnog tima i budućnost.