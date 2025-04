Da podsetimo, generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je da klub neće prodati Andriju Maksimovića ispod 20.000.000 evra. Dosad nijedan od zainteresovanih klubova nije izvadio taj novac. Spekulisalo se sa sumom od 12 do 15 miliona evra, uz određene bonuse i procente pri narednoj prodaji.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević posle utakmice sa Partizanom otkrio je da je Andriju Maksimovića koristio na više mesta, tokom meča. Na to je bio prisiljen zbog kadrovskih problema, ali i tokom kojim je išao susret.

- Andrija je jedan plemenit igrač. Ono što je dobro, to je što može da igra na više pozicija. Krenuo je na mestu "desnog vingera", a završio je na polušpicu. Do gola je igrao sa Timijem Maksom Elšnikom na poziciji zadnjeg veznog igrača. Njegova pozicija je tu da igra iza špica u centrali, ali usled nedostatka drugih igrača morali smo tako da igramo. Plus je bio i bonus, uz Veljka Milosavljevića - objasnio je Vladan Milojević.