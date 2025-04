Upravo o tome haosu i pišu britanski mediji, a jedan od najupečatljivijih doneo je The Sun, koji u tekstu sa naslovom: "Topovsko meso: Real Madrid u haosu pred revanš sa Arsenalom" piše o svim problemima Madriđana.

Prema izveštajima iz Španije, Džud Belingem i Antonio Ridiger imali su žestok sukob na treningu u petak, a on je, navodno, brzo rešen.

Uz sve to, Real je primio još jedan udarac – Mendi definitivno propušta revanš zbog povrede zadnje lože. AS piše da nema šanse da se oporavi do utakmice - piše San.