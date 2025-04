Srđan Blagojević potpisao je ugovor sa Partizanom do juna, tačnije do isteka sezone. Niko pred njega nije postavljao ciljeve, mada su se u Humskoj potajno nadali da mogu do trofeja u Kupu Srbije. To bi spasilo sezonu i pokazalo da Radna grupa sa Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem dobro radi. Ovako, ostalo se na nivou Milorada Vučelića i Miloša Vazure, makar kada su trofeji i rezultati u pitanju. Što se tiče domaćinskog poslovanja i odonosa prema Partizanu, kapa dole za pomenutu trojku.