Interesantno je da su Prosinečki i Boban odigrali samo 34 minuta zajedno u dresu Dinama. Prosinečki je u prvom mandatu u Zagrebu igrao na svega dve zvanične utakmice, a na samo jednoj od njih su bili zajedno na terenu, i to protiv Slobode iz Tuzle 12. aprila 1987. godine.

"S Bobanom je uvek bio zajedno u sobi, i na Svetskom prvenstvu u Čileu, a onda se tamo to malo razišlo. Je li to bila ljubomora jer je Robert bio najbolji omladinac sveta, došlo je do nekih trzavica", rekao je u filmu "Poslednji jugoslovenski fudbalski tim" Đuro, otac Roberta Prosinečkog.