"Ne znam. Možda će klub odlučiti da napravi promenu. To može biti ove godine ili sledeće, kad mi ugovor istekne. Dana kada ovde završim mogu da uradim samo jednu stvar, a to je da se zahvalim klubu. To može biti sutra, za 10 dana ili za godinu dana, i jedina stvar koju ću uraditi će biti da se zahvalim klubu. Ne zanima me da li moj ugovor istekne ove ili sledeće godine", izjavio je Anćeloti.