- Bilo je to pred Svetog Luku, moju slavu, trebalo je da se pričestim i krenem za Crnu Goru, otac Simeon mi kaže - koji si pa ti? Hoću da se pričestim, kažem tiho. A, on će meni - jesi li postio? Rekoh, jesam. On opet - sve postove! Ja, opet - sve! E, sad, ovo je bila nedelja koja nije bila u postu, pa sam postio tri dana. A, otac Simeon će - nije dovoljno! Mora pet dana. Dobro, rekoh, neću se pričestiti. Udaljio sam se, ali se nisam pogordio. Bilo mi je neprijatno. Međutim, kad mi je otac Simeon dao naforu, reče mi - sačekašeć me posle tu ispred crkve. Sačekao sam ga naravno. I objasnio mi je sve do detalja. I bio je u pravu.