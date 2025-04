- Slava Bogu! (smeh) Meni je derbi uvek bio nešto posebno! Ali, da podsetim kako sam došao na Marakanu. Mene je doveo Dule Savić , bio je tada direktor, pratio me je još iz Rudara. Dolazio je u Pljevlja. Video je u meni talenat i ubedio je predsednika Zvezde Dragana Džajića i trenera Zorana Filipovića da me potpišu. Hvala mu još jednom i žao mi je što tako veliko ime kakav je Dule Savić, nema neku odgovornu funkciju u Savezu, da radi sa decom. Ne govorim ja sada ovo zato što je meni pomogao, već zato što je iskren i ima iskru u sebi - rekao je Dragan Bogavac i nastavio:

- Ovaj mali Andrija Maksimović je već postao ozbiljan igrač. Tu su Veljko Milosavljević, Jovan Šljivić, ovaj mali Lazar Jovanović što je sad u OFK Beogradu. Pominju i tog malog Vasilija Kostova i još nekoliko talentovanih klinaca. Ali, mali Maksimović je čudo! Bojim se samo da ga ne upropastimo pričama da je vanserijiski igrač. On jeste vanserijski igrač, ali ne treba to toliko potencirati. Dete je to. Zna fudbal, ima neverovatnu levu nogu. Voleo bih da on i njegovi vršnjaci donesu dobro Zvezdi, ali i srpskoj reprezentaciji. A, ne da ga prodamo posle godinu dana. Da ode u inostranstvo i da ga izgubimo - razmišlja glasno Dragan Bogavac i nastavlja: