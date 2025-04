- Vraćao sam se iz Uelve u Madrid, boleo me je grudni koš, bio je to oštar bol ispod grudne kosti. Mislio sam da je nešto gastrično i nisam otišao u bolnicu. Kasnije sam osetio još nešto i odlučio da odem kod lekara. Na pregledu su mu otkrivene visoke vrednosti srčanih enzima, što je odmah izazvalo sumnju na probleme sa srcem. Međutim, nakon dodatnih testova ustanovljeno je da ima tečnost u plućnoj maramici, što je ukazivalo na plućnu emboliju - rekao je Morijentes gostujući na radiju "COPE".

Nekadašnji reprezentativac Španije je poručio da je do formiranja tromba došlo zbog dugog sedenja prilikom putovanja automobilom i avionom.

- To je ugrušak koji se stvori iza kolena, od dugog sedenja u avionu ili automobilu. Da sam znao, ranije bih uzimao heparin. Ugrušak je otišao ka plućima, zato me je i bolelo. Proveo sam pet dana u bolnici – bio je to veliki strah za život. Mogao sam da umrem.