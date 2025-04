Pitali smo Rasima Ljajića kakav je status trenera Srđana Blagojevića koji ima ugovor do juna.

- Kad se završi prvenstvo, sešćemo i pričaćemo sa njim. On ima ugovor do juna. Zamislite ni trener nema duži ugovor, a neki igrači su nam tražili da produžimo saradnju... A, mi to ne možemo, jer smo privremeni organ. Potrebno je da se održi skupština, da dobijemo mandat, ako zaslužimo poverenje. I zato je potrebno strpljenje.