- Jučerašnje suđenje na utakmici između Partizana i OFK Beograda je najbolji mogući primer zbog čega je neophodno da stranac bude predsednik Sudijske komisije. Imali smo paradoksalnu situacuiju da jedan aktivni sudija ima intervju u kojem priznaje da je oštetio Partizan pre tri godine. Pazite, sportske funkcionere, kažnjavaju za takve izjave, a on dva dana pre utakmica daje izjavu u kojoj priznaje da je oštetio Partizan. Zatim se delegira da sudi Partizanu?! Onda dodeli igraču Partizana crveni karton, pozvan je iz VAR sobe da proveri odluku. Jasno je da crvenog kartona nije bilo! Srđan Jovanović ne može da sudi Zvezdi, a nama može da sudi sudija Novak Simović koji je oštetio Partizan i to priznao, a to mu i nije prvi put? - rekao je Ljajić za "Maksbet sport", pa dodao: