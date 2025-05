Još kao klinac Peter Šmajhel je morao da donese važnu odluku: klavir ili fudbal. Muzika je ostala njegov hobi do danas, a pravi izbor u ranim godinama stvorio je legendu svetskog fudbala.

Šmajhel je na neki način delo fenomenalnog Sira Aleksa Fergusona, koji ga je davne 1991. godine otkupio od danskog kluba Brondbi za 630,000 eura, iako je već tada Šmajhel bio jedan od najboljih aktivnih golmana. Od tada, pa do danas “The Great Dane” ostaće vezan za jedan klub, Mančester Junajted.

Na trofeje se navikao i pre dresa crvenih đavola, jer je sa Brondbijem osvojio četiri šampionata, a nakon prelaska u Junajted, 1992. godine proglašen je golmanom godine, delom i zbog odbrane penala Marka Van Bastena , holandskog voleja i superstara, na utakmici koja je bila presudna za EP 1992. godine, iste one kada je tadašnja reprezentacija SFRJ suspendovana zbog sankcija, a da ironija bude veća, isključivanje jednih je značilo prolaz (i titulu) za druge. Danska je bila na vrhu Evrope, a čitav fudbalski svet je imao novog heroja: Petera Šmajhela.

Šmajhel na terenu ipak nije bio prijatan ni za gledaoce, a još manje za igrače, i to iz svog tima. Šmajhelov temperament i želja za pobedom su ga doveli do sukoba sa mnogim saigračima, ali i sa Fergijem, te je sezona 1993/94. obeležena njegovim kratkim odlaskom iz tima. Ijan Rajt ga je optužio za rasističke uvrede tokom 1997. godine, ali optužbe su odbačene. Ipak, najviše su ispaštala braća Nevil (Gary i Phil Neville), koje ne da nije štedeo, već ih je skoro do suza dovodio.