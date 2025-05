Kada se ovaj učinak Laminea Jamala poredi sa učinkom Kristijana Ronalda i Lionela Mesija u istom vremenskom dobu, tek onda može da se shvati kakav je fudbaler mladi as Barselone. Naime, slavni Portugalac koji igra za Al Nasr, u vreme kada je imao 17 godina odigrao je 19 utakmica, dao pet golova i imao četiri asistencije. Njegov savremenik, čuveni Argentinac imao je još skromniji učinak, svega devet mečeva i samo jedan pogodak.

- Lamine Jamal? Ne možete da ga poredite sa Mesijem. On ima svoje osobine. On je genije. I to je pokazao!