Brđani gostuju u Kruševcu.

Slušaj vest

U narednom kolu plej auta Napredak dočekuje Čukarički. Pobeda je imperative za Kruševljane u brorbi za opstanak u Super ligi Srbije.

-I ovde, kao i na Banovom brdu, Čukarički je tradicionalno neugodan rival i nećemo da dozvolimo da nas zavaraju neki njihovi slabiji rezultati i ubedljiv poraz od Jedinstva. To je skup jakih individualaca i bez obzira na neke probleme sa povređenim igračima, uvek imaju respektabilan sastav. Da bi pobedili moramo da imamo odnos, kao što smo imali relativno skoro, u prethodnom duelu u Kruševcu, kada smo odlično ušli u meč, rano došli do vođstva, koje smo uspeli da sačuvamo do kraja. Na toj utakmici je i publika bila važan faktor, jer nas je bodrila i vodila do pobede i pozivam ih da i sada budu uz nas. Imamo i mi kadrovskih problema, Karaklajić je povredio ruku u Subotici, a Šarić je morao da napusti prethodnu utakmicu i ne možemo da računamo ni na njega. Obradoviću je istekla suspenzija zbog crvenog kartona i smatram da imamo dovoljno potencijala i kvaliteta da, uz jedan fanatizam, a svaka je utakmica biti, ili ne biti, savladamo Brđane.



Napretkov strateg ponavlja da gosti imaju veliki individualni kvalitet, neke utakmice su i nesrećno izgubili, evo prošla utakmica nerešeno, ali dominacija sve vreme protiv Spartaka.

-Dobro se poznajemo, svesni smo da nas čeka teška i neizvesna borba i moramo da pokažemo karakter, disciplinu i koncentraciju, posebno ispred protivničkog gola, jer smo i na prošloj utakmici imali situacije, koje smo morali i mogli bolje da rešimo da ne bi strepeli do kraja, ali i na tu strepnju i pritisak moramo da se naviknemo, jer rekao sam to već više puta, ova borba će da potraje do poslednjeg kola, do poslednjeg minuta, kaže šef stručnog štaba Mladen Dodić.



Mladi napadač Mateja Bubanj govorio je u ime saigrača.

-Svaka utakmica do kraja nam je finale i na svakoj moramo da budemo maksimalno ozbiljni i odgovorni na svakom delu terena. Smtram da je cela ekipa fokusirana i verujem da ćemo pružiti svi maksimum. Takođe, pozivam navijače da dođu u što većem broju, jer mnogo nam je njihova pomoć značila protiv Jedinstva, a nadam se da će Kruševac još više fudbalski da oživi i da bude više ljudi na tribinama. Imao sam protiv Jedinstva te dve šanse i prvi smatram da sam morao bolje da ih rešim, ali verujem da će doći kada je najpotrebnije. Najvažnije je sada da pobeđujemo, a ko će postići gol, to je na poslednjem mestu, istakao je on.





(Živomir Milenković)