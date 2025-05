Odluka da 2023. pređe iz Totenhema u Bajern svakako je bila podstaknuta činjenicom da je nemački gigant do tada osvojio 11 uzastopnih titula. Ipak, Kejnova prva sezona u Minhenu poklopila se sa najlošijom godinom kluba od 2012, bez osvojenog trofeja.

Ipak, remi Bajer Leverkuzena (2:2) protiv Frajburga u nedelju definitivno je potvrdio da je Bajern novi šampion Nemačke, dve runde pre kraja sezone. Kejn je potom sa saigračima u Minhenu, uz šampanjac, pevao "We Are The Champions" i "Sweet Caroline".