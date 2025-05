Fudbaler iz Senegala kaže da se u Beogradu oseća kao kod kuće, ali da mu je cilj da se okuša u "ligama petice"

Slušaj vest

Veliki broj stranih fudbalera prodefilovao je kroz Marakanu u protekloj deceniji, ali je mali broj onih koji su ostavili trag u dresu Crvene zvezde i postali omiljeni kod navijača. Jedan od onih čije će se ime sa poštovanjem izgovarati još dugi niz godina na stadionu "Rajko Mitić" svakako je Šerif Endijaj.

Tihi momak iz Senegala, zaraznog osmeha nije lako osvojio srca simpatizera crveno-belih boja. Njegov put u Ljutice Bogdana 1A bio je prilično trnovit. Dosta puta bio je potcenjivan u javnosti, međutim njegov rad na terenu, a onda i golovi isplatili su se Crvenoj zvezdi.

Gospodar kaznenog prostora - Šerif Endijaj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Danas je Šerif Endijaj (29) jedan od najboljih fudbalera osmostrukog prvaka Srbije. Napadač bez koga se ne može zamisliti sadašnja Crvena zvezda i fudbaler čiji je dvocifreni milionski transfer ove zime stopiran od strane trenera Vladana Milojevića.

Kako biste opisali sezonu koja je na izmaku u Crvenoj zvezdi?

- Veoma naporna i turbulentna sezona. Ne mogu trenutno da kažem, da li sam u potpunosti zadovoljan, jer se borimo još uvek za trofej Kupa Srbije. Želimo da ponovimo uspeh iz prošle godine, iako smo tokom ove sezone imali dosta problema sa povredama. Ključni igrači su nam nedostajali u nekim utakmicama Lige šampiona. Osvojili smo titulu apsolutno zasluženo, a u Ligi šampiona smo mogli i do boljih rezultata. Zafalilo nam je malo sreće, jer mislim da smo u nekim utakmicama zaslužili više. Zadovoljan sam kako je sezona izgledala dosad, ali smo maksimalno oprezni i želimo da takmičarsku godinu završimo sa trofejom kupa u našim vitrinama - počeo je intervju za praznični broj Kurira Šerif Endijaj.

Dve godine ste u Crvenoj zvezdi, Beogradu i Srbiji? Šta nam možete reći o klubu, gradu, zemlji i srpskom narodu?

- Uživam u Beogradu! Grad je veoma lep, ima dosta mesta koje treba obići i videti, o kojima pričam prijateljima i porodici. Osećam se prijatno i u Crvenoj zvezd i u Srbiji, što je i najvažnije. Ljudi su srdačni, često mi se javljaju na ulici i mislim da je to veoma lepo, jer je to još jedan pokazatelj da me ovde cene. Trudim se da uvek budem nasmejan i da im izađem u susret da se fotografisem, dam im autogram ili da kratko popričam sa navijačima. Svestan sam koliko to njima znači. U Zvezdi se osećam kao kod kuće, navikao sam se na stručni štab, saigrače, imam svoje svakodnevne rutine i utisak mi je da sam mnogo više vremena tu nego što zapravo jesam.

Šta za vas znači igrati Ligu šampiona? I to dve godine zaredom.

- Liga šampiona je san svakog igrača. Svi žele da igraju na najvećoj sceni, jer je Liga šampiona prestiž i takmičenje koje okuplja najbolje timove i najbolje igrače na svetu. Uživam u evropskim utakmicama, a naročito u mečevima Lige šampiona, ponosan sam što već dve godine sa Zvezdom igram na tom nivou. Mnogo bih voleo da i naredne sezone izborimo učešće u elitnom UEFA rangu. Potrudićemo se da tako i bude, iako ćemo ove godine najverovatnije početi kvalifikacije ranije i morati da savladamo nekoliko prepreka do krajnjeg cilja.

1/12 Vidi galeriju Šerif Endijaj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Da li biste voleli da postanete najbolji strelac srpske Superlige? I kako gledate na to da vam je najveći rival za to priznanje timski kolega Bruno Duarte?

- To je moj cilj. Svakom napadaču znače golovi, pre svega na polju samopouzdanje, što je izuzetno bitno. Zadovoljan sam učinkom u dosadašnjem delu sezone, trenutno sam prvi strelac lige i želim da tu ostanem. Svestan sam da me golovi preporučuju i selektoru Senegala, to je još jedan od motiva, jer je konkurencija u reprezentaciji zaista velika. Sa Duarteom imam odličan odnos, mislim da je sjajan igrač, trudimo se da motivišemo jedan drugog da budemo sve bolje i bolji, jer je veoma bitno da obojica budemo u formi.

Šta možete reći o treneru Vladanu Milojeviću? Verovao je u vas kad vam je bilo najteže.

- Imam odličan odnos sa trenerom Milojevićem, mislim da je sjajan pre svega čovek, a onda i stručnjak. Odgovaraju mi treneri koji dosta pažnje posvećuju razgovorima sa igračima, što Milojević svakako radi. Verujem mu, kao i on meni, što je najvažnije. Bio je tu za mene, kada mi je bilo najpotrebnije, rekao mi je da zna da posedujem kvalitet i da će mi pomoći da to zajedno i pokažemo. Zahvalan sam mu na svemu i čast mi je što imam priliku da sarađujem sa njim.

Prijatelji i van terena - Šerif Endijaj i Mirko Ivanić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Jednom ste pomenuli Mirka Ivanića, da vam je mnogo pomogao.

- Da, Mirko mi je poslao poruku posle utakmice protiv Jang Bojsa u Bernu 2023, taj njegov gest neću nikada zaboraviti. Bilo je trenutaka kada sam razmišljao o raznim opcijama, ali mi je drago što sam ostao u Zvezdi i što su ljudi oko mene pokazali da mi veruju, zajedno sa njima sam došao do željene forme.

Šta možete reći o Mirku? I uopšte kakav imate odnos sa srpskim fudbalerima?

- Imam dobar odnos sa svim saigračima, lepo su me prihvatili i učinili da se osećam kao deo tima. Ivanić je sjajan igrač, a pokazao je i da je čovek velikog srca, veoma ga cenim i poštujem sve što je ostvario.

Po čemu ćete pamtiti bivšeg trenera Baraka Bahara? Jednom ste rekli da vas nije razumeo, ali da je verovao u vas? Zašto?

- Da, ostao sam pri tom mišljenju. Jednostavno nisam se uklapao u njegov sistem, u tom smislu se nismo razumeli. Iako mnogi očekuju da imam nešto loše da kažem o njemu, zaista nemam. Mislim da je dobar trener, verovao je u mene, ali nekada se sa nekim trenerom jednostavno ne poklopite. Milojević je dosta više pričao sa mnom i davao mi više prostora, mislim da su to jedini razlozi uz različit sistem, zbog kojih prikazujem mnogo bolje partije od dolaska Milojevića.

Procvetao kod Srbina - Šerif Endijaj i Vladan Milojević Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Sećate li se kako ste stigli u Zvezdu?

- Kada je stigla ponuda nisam mnogo razmišljao. Odmah sam znao da želim da igram za Zvezdu. Znao sam dosta o klubu, pre svega da je Zvezda osvojila Ligu šampiona, takođe i neki bivši saigrači su me savetovali da ne bih smeo da propustim takvu priliku. Nisam se uopšte dvoumio, a sada imam i potvrdu da sam doneo ispravnu odluku.

Ove zime imali ste nekoliko inostranih ponuda, pominjali su se Lids i Votford, francuski Rems, u igri je bio veliki novac. Jeste li hteli u Englesku, u Čempionšip? I šta se na kraju desilo?

- Ne bih želeo da pričam o potencijalnim transferima. Mislim da nije vredno priče čim sam i dalje u Crvenoj zvezdi. Imam veliko poštovanje prema ovom klubu i iz tog razloga ne bih komentarisao slične priče.

Gde biste voleli da nastavite karijeru posle Crvene zvezde? Koja liga i kakav fudbal vam najviše odgovara?

- Voleo bih da igram u "ligama petice", ne opterećujem se previše, ali bih voleo da napredujem i da odem na viši nivo. Znam da je francuska liga jedna od fizički najzahtevnijih, verujem da bih se tamo dobro snašao. Za sad mi je lepo u Zvezdi i uživam u svakom momentu.

1/10 Vidi galeriju Šerif Endijaj Foto: Printskrin/Instagram

Kako biste opisali sebe kao napadača? Koje su vam vrline, a koje mane?

- Uvek je najteže govoriti o sebi. Mislim da mnogo radim za ekipu, iako to nekada možda nije toliko uočljivo, ali smatram da je to jedan od mojih kvaliteta, koji znači svakom treneru. Maksimalno pristupam svakoj utakmici, u duelima sam čvrst, a uz to mislim da se odlično krećem i trudim se da uvek budem na pravom mestu. Što se tiče mana, pa sigurno da bih voleo da unapredim dosta toga, voleo bih da iskoristim svaku priliku koja mi se ukaže, iako znam da to nije moguće.

Ko vam je od defanzivaca ostao u sećanju? Ko vas je najviše tukao, štipao, provocirao...

- Singo iz Monaka definitivno! Veoma je jak, stoji blizu igrača, ostavlja minimalno vremena napadaču za reakciju. Posle te utakmice i duela sa njim sam bio možda i najiscrpljeniji, jer je veoma agresivan.

Posebno ste bili inspirisani u dresu Crvene zvezde protiv Partizana. Kakve emocije u vama budi srpski veliki derbi?

- Obožavam srpski večiti derbi, te utakmice me posebno inspirišu, što potvrđuju i golovi. Volim da igram u takvoj napetoj atmosferi, sa druge strane znam koliko se navijači pripremaju za tu utakmicu i koliko im je ona značajna. Trudim se da uvek budem na visini zadatka i da postignem gol, nadam se da ću se već na sledećem večitom derbiju upisati u listu strelaca.

Ponos - Šerif Endijaj Foto: Printskrin/Instagram

Šta nam možete reći o svojoj zemlji? Kako biste opisali rodni grad Dakar i svoju državu Senegal?

- Dakar je na moru, plaže su veoma blizu i zbog toga je posebno lep. Uvek na odmor idem tamo, jer se u Senegalu najbolje osećam, uživam u tradicionalnoj hrani i sa prijateljima i porodicom. Ljudi u Senegalu vole ples, najčešće su obučeni u tradicionalnu odeću, postoji mnogo lepih mesta koje ljudi mogu obići, kao i parkova sa životinjama. Trudim se da kad god imam slobodnog vremena odem u Senegal.

Igrama u Crvenoj zvezdi zaslužili ste poziv iz reprezentacije Senegala. Koji vam je cilj u karijeri sa nacionalnim timom?

- Igranje za nacionalni tim Senegala je za mene veoma bitno, to je najveća čast. Posvećen sam i trudim se maksimalno da zaslužim poziv selektora, da se izborim za svoje mesto u timu, a zatim i da pomognem saigračima iz reprezentacije da zajedno ostvarimo dobre rezultate. Voleo bih za početak da se plasiramo na Svetsko prvenstvo, a onda i da ostvarimo dobre rezultate tamo, to je neverovatno iskustvo. Jednog dana bih naravno voleo i da osvojim Afrički kup nacija.

Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Delite svlačionicu sa velikim brojem mladih srpskih fudbalera. Šta možete reći o Andriji Maksimoviću, Jovanu Šljiviću, Lazaru Jovanoviću, Ivanu Guteši, Veljku Milosavljeviću, Vasiliju Kostovu, Urošu Sremčeviću... Imate li neki bratski savet za svakog od njih?

- Svi momci koje ste naveli su veoma talentovani, oni su izuzetno značajni za Crvenu zvezdu i pokazatelj su da su ljudi sa ovih prostora izuzetno nadareni za fubdal. Sada posle skoro dve godine u klubu mogu da kažem da se odlično radi sa mladim igračima, koji kada stignu u prvi tim, iako su veoma mladi, spremni su da se bore sa fizički nadmoćnijim i mnogo iskusnijim igračima. Ukoliko nastave ovako da rade, svi će napraviti dobre karijere, ne sumnjam u to, a za nekoliko igrača sam ubeđen da će igrati u ozbiljnim klubovima "lige petice", ako se budu ovako razvijali i ako budu posvećeni.

Naš list 6. maja,a Đurđevdan slavi svoj 23. rođendan. Šta biste nam poželeli?

- Želim vam još mnogo uspešnih godina, veliku čitanost i da budete uvek u samom vrhu. Srećan rođendan želi vam Šerif Endijaj!