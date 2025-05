Kako sada stvari stoje, FK Crvena zvezda će kvalifikacije za Ligu šampiona morati da započne od druge runde , pa je zbog toga i promenjen plan priprema u odnosu na raniji period. Da podsetimo, u prethodne dve godine crveno-beli su se pripremali u Rusiji, u okolini Sankt Peterburga, ali sada je moralo da dođe do promena.

Bazični deo priprema trajaće do 25. juna, kada će se ekipa vratiti u Beograd. Potom sledi odlazak u Rusiju, u Soči, gde će tim boraviti od 28. do 31. juna, a za 30. jun zakazan je prijateljski, sada već tradicionalni duel, sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Biće to lepa prilika da crveno-beli u ruskom mondenskom letovalištu provere koliko dobro su radili u prvom delu priprema.