“Ljajić je prešao igricu kad se vratio u svoj grad. On je potreban Partizanu, a ne njemu Partizan. Opet, afirmisao ga je Partizan, verujem da ima emociju. Ali on toliko voli Novi Pazar, tamo su mu i drugari… Adem da je više trenirao, mogao je da ima mnogo bolju karijeru, u smislu da ima devet sezona u Interu, da bude konstantan. Jovetić da nije imao povrede igrao bi u Liverpulu sigurno. Nije da ih ja hvalim, ali stvarno jeste tako.”

“Nije u pitanju da samo dođe ta četvorka i da igra fudbal. Neophodno je da bude angažovan zaista ozbiljan trener, da bude pojava. Nije Partizan stanica za anonimne trenere, protiv sam toga. Potrebno je da bude kontaktiran neko od legendi kluba, primera radi – Saša Ilić koji je trenutno bez angažmana. Treba pogoditi sa izborom. Imao sam priliku da radim sa Jokanovićem, on ne podiže glas, a autoritet je, ima u pogledu to. On je baš po mom ukusu. Meni je ovo sada nakaradno, da se priča da smo zadovoljni drugim mestom, a nismo ni Kup osvojili… Skandalozno mi je da Partizan igra derbi sa sedam odbrambenih igrača. Potrebno je objasniti treneru gde je došao. Mladi su poluafirmisani, još se ne zna tačno na čemu smo sa njima, tek treba da osete Evropu. Crno-beli igraju sa šest, sedam bonusa i to se više provlači kao neki alibi.”