- Da je utisak bio odličan, verovatno bi bili u finalu, ali je, svakako, bilo dobrih stvari koje nam daju samopouzdanje za ovo što je odlučujuće u finišu prvenstva. Sledi nam utakmica sa Željom u Pančevu. Domaćin ima dobro selektiranu, iskusnu ekipu, sa nekoliko kvalitetnih mladih igrača, u svakoj liniji. Od Popovića na golu, preko Milunovića u poslednjoj liniji, do Cvetkovića u napadu. To je takmičarski tim, izbalansiran, koji odlično igra, pre svega, na domaćem terenu. Svesni smo šta nas čeka, ali sada sa većim samopouzdanjem i svesni činjenice da će ovo biti totalno drugačija utakmica, pod većim pritiskom zbog borbe za opstanak, a znamo da domaćin želi što pre da reši po pitanju opstanka. Sve to ne sme da nas sputa i moramo da pokažemo najbolju verziju sebe. Što se tiče kadrovske situacije, na treningu nema Šarića i, nažalost, najverovatnije, neće ga biti do kraja prvenstva. Ostali su u treningu, neki manje, neki sa posebnim tretmanom, a mislim na igrače koji su propustili prethodnu utakmica. Baš ta utakmica je pokazala da imamo dovoljan broj igrača i dovoljno kvaliteta i uz jednu požrtvovanu, disciplinovanu, ali i ofanzivnu igru, a pokazali smo da možemo, moramo da učinimo sve da ostvarimo dobar rezultat u Pančevu, izjavio je Dodić.