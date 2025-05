Trener fudbalera Radničkog iz Niša Siniša Dobrašinović rekao je da njegova ekipa ide na pobedu protiv Spartaka u Subotici, kao i da je to jedini ispravan stav ukoliko je cilj opstanak u Super ligi Srbije.

"Kao što sam govorio i ranije, mi u svakoj utakmici idemo na pobedu, pa će tako biti i u Subotici. Smatram da je to jedini ispravan stav ukoliko nameravamo da ostanemo u ligi bez baraža. Da li ćemo uspeti to ćemo videti na kraju, kvalitet i stanje ekipe su veoma dobri, tako da sam optimista", rekao je Dobrašinović, preneo je klub.

"Spartak je veoma kvalitetna ekipa, sa jako dobrim igračima i jednim iskusnim kvalitetnim trenerom (Tomislav Sivić). Čini mi se da oni nisu očekivali da će biti u ovoj zoni i u ovom problemu, da tako kažem, ali kako je, tako je", ocenio je on.

"Mnogo je dobro što smo vezali dva trijumfa, to je dosta uticalo na samopouzdanje. Pobede su potvrda da se ekipa dodatno podigla. To su prepoznali i navijači i još jednom im se zahvaljujem na podršci koju su nam pružili na prethodnom meču. Radili smo pošteno, vredno i to nam se vratilo u vidu rezultata i podrške", zaključio je Vitas.