Islamović je posle utakmice dobio velike ovacije od strane navijača Novog Pazara, koji su skandirali njegovo ime, a u razgovoru za Meridian sport otkrio je kako je doživeo to i kakav je osećaj igrati sa svojim idolom Ademom Ljajićem.

- Nisam mogao do pet ujutru da zaspim, držao me je adrenalin. Neverovatna atmosfera. Ovo bi mogla da bude prekretnica za Evropu. Iskočio sam kao pojedinac, znači mi jer sam dete kluba i donekle sam se odužio Novom Pazaru. Evropa je san svakog građanina. Bio mi je to 100. nastup, kao šlag na tortu - rekao je Islamović.