Poznati trener čim je došao u klub, odmah iz ekipe sklonio nekadašnjeg reprezentativca, ali...

Slušaj vest

Poznato je da se Južnoamerikanci drže zajedno u bilo kom evropskom klubu. Bez obzira jesu li iz Argentine, Brazila, ili neke druge zemlje. Tako štite sebe i svoje interese.

Branko Brnović (57), nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentacije, otkrio je kakve je sve probleme imao sa Argentincima dok je bio fudbaler Espanjola. Dres tog kluba iz Barselone nosio je od 1994. do 2000. godine, stekao status legende, pa njegovo ime krasi ulaz na jednu od tribina na stadionu.

Uplašio Argentince - Branko Brnović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Kad je Marselo Bjelsa došao u klub, normalno, doveo svojih pet-šest Argentinca i makli me. Zvao me je na sastanak, kaže, ja sam doveo svoje, čuo sam da si ti legenda kluba, ali takva i takva stvar. Plašio se mog autoriteta, a tu su i novinari, publika. Zovu me da pričam, ali ja neću, iz poštovanja prema klubu. To je on kasnije cenio - počeo je priču za Mozzartsport Branko Brnović i nastavio:

- I sad, šta se dešava? On neće da mi da broj, da me registruje za narednu sezonu. Ništa… Kažem ja to predsedniku, on ga zove i kaže: Branko Brnović mora da ima mesto među 25 igrača. Hoće li da ti igra ili neće, ne interesuje me. Brnović ima još godinu dana ugovora, a ja mu sad produžavam još jednu godinu. Zove me, kaže hoćeš li da podržiš na još godinu? Hoću! Završeno.

1/7 Vidi galeriju Branko Brnović Foto: PASCAL GEORGE / AFP / Profimedia, Beránek Michal / CNC / Profimedia, ERIC FEFERBERG / AFP / Profimedia

Međutim, tu se nisu rešili problemi sa Bjelsom i njegovim Argentincima. Mada i Branko Brnović je bio prznica, nije dao na sebe.

- Bjelsa ne računa na mene. I ja, kao mali što sam uvek maštao, kupim džip, mercedes, novi model, i kabriolet novi model. Sad to u životu ne bih napravio, pa da imam milijarde... U svakom slučaju, mene, Elgeru i jednog Francuza Kobosa sklonili iz tima, mi okolo treniramo, nekad nas samo stavi s ostalima. Kad me stavi s njima, ja mu namerno pokvarim trening. Prekidao je Bjelsa treninge zbog mene, ali mirno, tiho. E sad, mi dolazimo na trening, oni parkiraju – ford fijestu su vozili Argentinci, i ja se parkiram iza njih. Ne mogu da izađu. Prvi dan ja parkiram sivi kabrio mercedes, dolazim posle njih 15-20 minuta, ništa oni ne pričaju. Sutra parkiram džip iza njih, oni opet čekaju i gledaju. Ne progovaraju ništa. A Dragan Ćirić imao kabrija crvenog. Pošto je bio na pripremama s Barselonom, ostavio meni kuću da mu čuvam. I ja uzmem njegov auto namerno, zbog toga, da ih treći put zagradim s drugim kolima. Oni gledaju, čude se – šta je ovo?! Svaki dan novi auto, ne možemo da izađemo. Poketino mi kasnije priča i smeje se, rekô im: “Ne dirajte ga, ljut je, ima automobila koliko hoćeš, jugoslovenska mafija.” Posle mi je dosadilo, nisam hteo više da ih maltretiram. Nisu smeli jednu da progovore.

I dalje je bilo problema sa Argentincima, ali je u tolikoj meri.

- Ne, tako sam ja rešavao stvari, nikad sa nisam svađao. Na primer, Huan Esnajder dođe u Espanjol iz Reala, zvezda. Ubi me na treningu laktom, bio baš bezobrazan. Bije namerno, ja krvav. Nisam progovarao. Mislim, očekivao sam da kaže - izvini, idemo dalje. Ništa on. Ja kod lekara, sanira se sve to. Teraj dalje. Ali razmišljam, gde ću, kukala mi majka, da ja ovo ne vratim! Nema šanse! I ništa, boli me ono, krvari, ali stisnem zube. Ide jedna lopta bliže meni nego njemu; malo zakočim, on krene, kunem ti se, ubio sam ga, dva metra je leteo. On skoči, hoće se bije, ja skočim, skočili svi. Tu je bio i Kamačo, koji me je voleo kao i Osim. Prvo njemu kaže da ide u svlačionicu, a meni - idi tamo da ti to vide. Meni posle krivo, jer ne volim nekome da pravim probleme. Ali, brate moj, samo mi kaži izvini, pa neka si mi glavu slomio. A ne ti misliš došao si iz Reala, pa izigravaš mangupa. Kamačo mi kaže, sve sam video, sve sam znao, hteo sam da te udaljim sa treninga, ali rekô hajde neću, mislio sam da neće da dođe do te situacije - objasnio je Branko Brnović.

Kurir sport/Mozzartsport