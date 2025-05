Naime, novinarka koja je radila intervju sa Milošem Kerkezom došla je na zanimljivu ideju . Zamolila je fudbalera da uzme svoj mobilni telefon i okrene jednu osobu koja će mu se sigurno javiti. Miloš je pristao na izazov i rekao da će okrenuti svog starijeg brata. Uz rečenicu - on mi se uvek javi! I okrenuo je bratov broj. Posle nekoliko trenutaka, krenuo je razgovor između dva brata i to na srpskom jeziku.

Da otkrijemo, Miloš Kerkez najmlađi je od trojice braće. Njegov stariji brat Marko Kerkez (25) igrao je do decembra 2024. godine za Partizan. Zbog njega je nastao haos u Humskoj, kada je mesto trenera napustio Savo Milošević. Naime, članovi Radne grupe Predrag Mijatović i Danko Lazović zamerili su Miloševiću što daje šansu Kerkezu, jer je po njima, taj fudbaler na sumnjiv način stigao u Partizan. Marko Kerkez danas igra u Grčkoj, za Aris. Najstariji Milošev brat zove se Rade Kerkez i on je jedini od braće koji nije profesionalni fudbaler.

- Srbija me nikada nije zvala. Mađarska mi je dala šansu kada sam imao 15 godina. Ni tada me Srbija nije zvala, a ni sada. Raspitivali su se preko nekih ljudi, ali mene lično niko nikada nije zvao. Mađarska mi pokazuje veliko poštovanje i to mi se sviđa. Odmalena su mojoj porodici iz Mađarske davali veliko poštovanje i to je za mene nezaboravno, pa želim da vratim duplo - izjavio je za portal "Scoutedftbl" Miloš Kerkez i nastavio: