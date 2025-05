"O OFK Beogradu bih mogao satima da govorim. To je klub koji mi je mnogo dao i prema kojem imam duboko poštovanje. Danas su mlad, poletan tim, željan dokazivanja, a njihov plasman na tabeli to i potvrđuje. Imaju, po mom mišljenju, možda i najboljeg trenera u ligi, mog prijatelja i bivšeg saigrača (Sima) Krunića. Ipak, bez obzira na kvalitet rivala, fokusirani smo na sebe i na to da pred našom publikom odigramo snažno, disciplinovano i osvojimo bodove", naveo je Matić, preneo je danas sajt kluba.